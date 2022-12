Koncerny zarabiają krocie na cenach prądu, ale się nie cieszą. Tak się tłumaczą

Trwa czas żniw dla spółek sprzedających prąd? Choć odnotowują one rekordowe zyski, to jednak ich zdaniem rzeczywistość nie jest taka czarno-biała. Przedstawiciele producentów podkreślają, że w dyskusji o cenach prądu zapomina się o kosztach jego wytworzenia. A na te składają się ceny surowców czy uprawnień do emisji dwutlenku węgla.