URE sprzeciwia się dostawcom energii. Nie zgodził się na zmiany taryf

URE nie podaje szczegółów odrzucenia wniosków . W komunikacie ograniczył się do stwierdzenia skierowanego do każdej z firm, że "wniosek Przedsiębiorstwa w tej sprawie nie spełniał wymagań z art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne ".

Firmy chciały zmiany w taryfach

W lipcu wnioski o zmiany w taryfach złożyły do URE trzy spółki: Energa, Enea i Tauron , co potwierdził prezes urzędu . Nie wiadomo jednak, o jakie zmiany wnioskowały. Media wskazywały, że może chodzić obowiązujące taryfy na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Bartłomieja Derski z portalu WysokieNapięcie.pl pisał wtedy, że najniższy wniosek – złożony przez Tauron – opiewa na ok. 6 proc. podwyżki do końca 2022 r. W komentarzu ekspert podkreślał, że firmy energetyczne rzadko wnioskują o zmianę taryf w trakcie ich obowiązywania, a "zwykle wnioski pojawiają się pod koniec roku" – tak, by weszły w życie od stycznia. W jego ocenie to pokazywało wyjątkowość sytuacji.