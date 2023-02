Są najnowsze dane o koniunkturze konsumenckiej w Polsce

robolbezrobot... 56 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

błędu rządu PIC ;1) chciwość i chęć zapisania się w naszej historii jako neo 2 rzecz.....( zetka z 4,2 do ewro a teraz chyba 4,78 wywołało to ogromną inflację i chaos ) 2) straszenie społeczeństwa ( wprowadzenie poczucia niebezpieczeństwa ekonomicznego)3)otwarcie rynku pracy ( Polacy zbiednieli ci najbiedniejsi ) 4) otwarte poparcie dla ruiny ( Polacy zrozumieli że to koniec dla nas ( dalszy spadek wartości złotego w przypadku ich przyjęcia do unii )5) pycha i zakłamanie 6) działanie i kierowanie gospodarką bez pomysłu i polotu ( brak zrozumienia że jeśli chcemy mieć dobre drogi i tanie mieszkania płacimy podatki nie czekamy na KPO)7) nie kompetentni bez wyobrazni bez zrozumienia tematy ministrowie 8) cyniczne podejście do społeczeństwa 9) brak otwartej debaty na temat ruiny w unii ile zyskamy a ile stracimy ............................................ x) brak koncepcji budowy silnej Polski ( ludzie nie mają gdzie mieszkać a autostrady na wschodzie dla kogo ?)- na pałacyk chcą wydać od 2,5 mld do 5 mld zł na program wsparcia budowy mieszkań rekordowe 1,9 mld - podsumowując chciwcy , nie kompetentni , cyniczni a najgorsze jest to co robią dla nas obywateli a co dla ruiny oligarchii i tworzącej się nowej Polskiej oligarchii