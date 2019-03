Konwencja PiS. Rządzący bronią nowej piątki. "Opozycja zabierze 500+"

- Jeżeli wygrają poprzednicy nie będzie jak było, tylko będzie gorzej niż było. Kampania się zaczęła i mamy pierwsze polemiki i do nich chciałem się odnieść. Nasi przeciwnicy atakują nasza politykę mówiąc, że to rozdawnictwo. Nie chcą zrozumieć że nędza to straszne zjawisko, a przywrócenie godności jest naszym celem - mówi Kaczyński.

- Tak jak powiedział przed chwilą prezes Kaczyński, nasz program socjalny nie jest rozdawnictwem tylko inwestycja. Czy np. zerowy PIT dla Polaków do 26 r. życia nie jest najlepszym mechanizmem by młodzi znaleźli prace w Polsce. O to nam chodzi, żeby on skłaniał do powrotu do Polski, a nie do emigracji - mówi Mateusz Morawiecki.