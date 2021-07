Kopalnia Turów. "Wierzymy, że znajdą się środki na sprawiedliwą transformację"

Wiceprezes PGE zaznaczył również, że Turów jest zbyt ważny dla polskiego systemu energetycznego, by rozważać w ogóle jego zamknięcie. Przypomniał, że odpowiada za wytwarzanie do 7 proc. krajowej energii elektrycznej i zasila w prąd ok 3,4 polskich gospodarstw domowych.

Jego zdaniem, wyłączenia takich mocy nasz system, by po prostu nie wytrzymał. Ponadto PGE ma przecież ciągle ważną koncesję wydobywczą w tym rejonie do 2044 r. Z kolei w Bełchatowie do 2036 r. Jak ocenia, to odpowiedni horyzont czasowy, by w sposób właściwy przygotować transformacje energetyczną.