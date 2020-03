Kopalnie również wdrożyły zasady bezpieczeństwa. MAP sprawuje bieżącą kontrolę

- Zobowiązałem wszystkie spółki górnicze do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością przeniesienia i rozprzestrzeniania koronawirusa - powiedział Adam Gawęda Sekretarz Stanu w MAP i Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Spółki zgodnie z zaleceniem wiceministra wprowadziły nowe zasady organizacji pracy w kopalniach i zakładach górniczych. Do takich działań należy zaliczyć m.in.: ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju odpraw, spotkań i narad, prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej w zakresie właściwego sposobu postępowania, pomiar temperatury pracownikom przychodzącym do pracy, utworzenie listy pracowników niezbędnych do zapewnienia minimalnego ruchu zakładu górniczego czy wyznaczenie specjalnych miejsc dla osób podejrzanych o zarażenie.