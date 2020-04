Koronawirus. Donald Trump przedstawił plan odmrażania gospodarki

Donald Trump przedstawił 3-stopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki . Jeszcze w tym tygodniu część stanów będzie mogła wejść w pierwszą fazę, ocenił. Prezydent decyzję jednak pozostawia gubernatorom, którzy będą ją opierać na informacjach o nowych zakażeniach - wskazuje PAP. Tempo rozwoju epidemii ma tendencję spadkową w 29 stanach, co spełnia kryterium przewidziane w wytycznych Białego Domu.

Pierwsza faza plan Trumpa dotyczy stopniowego łagodzenia części obostrzeń. Możliwe byłby kontakty bezpośrednie do 10 osób. Przy dalszym zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego na powrót otwarte by mogły zostać restauracje, kina, stadiony i świątynie. Podróżowanie jednak wciąż byłoby ograniczone do minimum, a praca zdalna. Zamknięte mają być też dalej biura, szkoły i bary - wylicza PAP.