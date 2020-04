Blokada gospodarki kosztowała co najmniej 50 mld zł. Te branże straciły najwięcej

Kilkutygodniowa blokada gospodarki w związku z próbą opanowania epidemii koronawirusa w Polsce dobiega końca. Za kilka dni niektóre restrykcje zostaną zniesione, co pozwoli firmom powoli wracać do życia.

Choć część obserwatorów ma wątpliwości, czy z punktu widzenia epidemiologicznego nie jest na to za wcześnie, statystyki pokazują, że dłużej nie da się jechać na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Dotychczasowe straty można szacować na co najmniej 52 mld zł.

O 52 mld zł, czyli około 11 proc., spadła od początku marca wartość rynkowa prawie 400 największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. To tak jakby z rynku zniknął największy polski bank PKO BP i największy ubezpieczyciel PZU. Ich łączna kapitalizacja to nieco ponad 50 mld zł. A przecież to tylko wycinek całego sektora przedsiębiorstw w Polsce, dla którego na podliczenie strat przyjdzie jeszcze czas.