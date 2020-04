"Plan odmrażania gospodarki nie pomoże przedsiębiorcom". Ekspertka rozczarowana

W czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odmrażania gospodarki. Podzielony jest on na cztery etapy, a przechodzenie z jednego do drugiego uzależnione będzie od dynamiki zarażeń koronawirusem. W przeciwieństwie do czeskiego planu, w polskim nie przedstawiono konkretnych dat. Premier uzasadnił to tym, że nie ma pewności, czy uda się je utrzymać, więc plany będą na bieżąco modyfikowane.