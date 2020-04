Odmrażanie gospodarki. "Centra handlowe w trzecim etapie? To niezrozumiałe"

- Cieszymy się, że w sklepach o powierzchni co najmniej 100 mkw wprowadzono limit jednego kupującego na 15 mkw. Usprawni to działalność placówek. Obecnie obowiązujące limity nie przystawały do realiów. W sklepie o powierzchni 8 tys. mkw mogło się znajdować 150 klientów, teraz będzie ich trzy razy tyle przy zachowaniu bezpieczeństwa dla klientów - mówi w rozmowie z money.pl Renata Juszkiewicz, dyrektor generalna Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Poprosiliśmy ją o komentarz do planu odmrażania gospodarki, który w czwartek wieczorem przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Plan podzielony jest na cztery etapy, a przechodzenie z jednego do drugiego uzależnione będzie od dynamiki zarażeń koronawirusem. W przeciwieństwie do czeskiego planu, w polskim nie przedstawiono konkretnych dat. Premier uzasadnił to tym, że nie ma pewności, czy uda się je utrzymać, więc plany będą na bieżąco modyfikowane.