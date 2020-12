Koronawirus. Dramatyczna sytuacja w Niemczech. Rekord zakażeń, przepełnione szpitale i paraliż Berlina

"Niewiele wolnych łóżek"

Heyo Kroemer w telewizji ARD powiedział, że w Niemczech jest "niewiele" wolnych łóżek do intensywnej terapii z wystarczającą liczbą personelu. "Wkrótce osiągniemy granicę tego, co jest wykonalne" - powiedział Kroemer w czwartek wieczorem w magazynie Tagesthemen w ARD.

"Liczba wolnych łóżek do intensywnej terapii, o których często mówi się w Niemczech, sugeruje moim zdaniem błędny fakt" - powiedział Kroemer. Łóżko do intensywnej terapii można uznać za wolne tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość sprzętu i personelu do opieki nad pacjentem. Jednak takich łóżek do intensywnej terapii jest w kraju "niewiele" -mówi dyrektor cytowany przez PAP.