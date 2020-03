Koronawirus nokautuje gospodarkę Szef NBP przewiduje, że w dalszym ciągu jest szansa na pozytywny scenariusz

- Pandemia koronawirusa może (…) istotnie zmienić perspektywy gospodarcze. Natomiast zdecydowana reakcja polityki fiskalnej wsparta przez odpowiednie działania po stronie polityki pieniężnej radykalnie zwiększają szansę na to, że pandemia będzie dotkliwym, ale jedynie przejściowym szokiem gospodarczym - napisał w piątkowym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" prezes NBP Adam Glapiński.

- W sumie w najbliższym czasie czeka nas wyraźne wyhamowanie aktywności w części sektorów wielu gospodarek jednocześnie. W dalszej perspektywie sytuacja się poprawi, jednak silnie wzrosła niepewność. Na razie nie wiadomo bowiem, jak długo potrwa pandemia i jaki będzie jej zasięg. To co jest pewne, to że bez odpowiednich działań amortyzujących krótkookresowe skutki ekonomiczne, szybkie odreagowanie aktywności na świecie może okazać się trudne – zapowiedział.