Koronawirus. Pełen samolot, a informacji żadnej. "Nikt nam nie powiedział, co mamy robić"

Mariusz skontaktował się z nami za sprawą platformy #dziejesie.

"Dziwna akcja z tymi ludzi wracającymi z zagranicy. Wracałem pełnym samolotem z Lizbony w ramach akcji "Lot do domu".

Wszyscy dostali do wypełnienia karty lokalizacyjne, potem strzelono w każdego termometrem i towarzystwo rozjechało się po Polsce" - relacjonuje nasz czytelnik.

Przypomnijmy, że zgodnie z rządowymi szacunkami do Polski może chcieć wrócić między 200 a 500 tysięcy obywateli. Jako że nasza przestrzeń powietrzna zamknięta jest na loty z zagranicy, LOT przywozi do Polski rodaków, którzy nie mogą z różnych względów, najczęściej geograficznych, wrócić do kraju samochodem.

Co na to szef?

Oznacza to, że jest spora grupa ludzi, których należałoby we właściwy sposób informować, co mają robić. Tymczasem w przypadku lotu z Lizbony czegoś zabrakło.

Jak opowiada nas czytelnik, wcześniej z mediów dowiedział się, że każdy wracający - czy to samolotem, czy samochodem z zagranicy - ma obowiązkowo skierować się na 14-dniową kwarantanne domową. Spodziewał się jednak, że dostanie jakiś dokument z taką decyzją. Tak się jednak nie stało.

"Nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć szefowi. Skąd firma ma wiedzieć, że ja rzeczywiście zostałem skierowany na kwarantannę?" - zastanawia się. "Dzwoniłem na infolinię ZUS, ale dowiedziałem się tylko, że mam iść do lekarza po zwolnienie. Ale w obecnej sytuacji to chyba nie jest dobry pomysł" - czytamy w mailu od Mariusza. Podkreślmy: osoby, u których podejrzewa się koronawirusa, a za takie powinno się uznawać osoby wracające z zagranicy, nie mogą wychodzić z domu przez dwa tygodnie, a w żadnym wypadku pojawiać się w przychodniach.

Nikt i nic

Nasz czytelnik dziwi się również, że nawet pogranicznicy nie przekazali informacji, że trzeba się udać na kwarantannę. "Ja siedzę w domu, ale nie wiem, co zrobili inni pasażerowie tego lotu" - przekonuje Mariusz.

Gdyby ktoś rzeczywiście nie wiedział o tym, że każdy przybywający do kraju musi odbyć 14-dniowa kwarantanne, mógłby stanowić zagrożenie dla innych.

Sam również jest w takiej sytuacji zagrożony mandatem lub nawet karą wiezienia. Grzywna za złamanie, jak mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki, będzie zresztą podniesiona, nawet do 30 tys. zł.

Pytamy w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Głównym Inspektoracie Sanitarnym o to, jak powinni być "zaopiekowani" wracający do kraju. Czy ktoś im coś powinien powiedzieć, czy powinni otrzymać jakieś potwierdzenie, że zostali skierowani na kwarantannę?

Podczas odprawy granicznej, której poddawani są wszyscy pasażerowie przylatujący do Polski, podróżny jest informowany o kwarantannie" - odpowiada MSWiA. Ulotki o kwarantannie mają być wręczane podróżnym podczas odprawy granicznej.

Niestety do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od MZ i GIS. Sprawdzamy rzecz całą również na infolinii MZ. Okazało się, że Polacy wracający do kraju i kierowani na kwarantannę nie otrzymują żadnego potwierdzenia.

Policja jednak wie

Po wypełnieniu karty lokalizacyjnej informacje o kierowanych na kwarantanne przekazywane są do Inspekcji Sanitarnej i ta gromadzi te dane. Potem należy się z nią skontaktować i zażądać zaświadczenia o odbytej kwarantannie - na tej podstawie wypłacany jest zasiłek zdrowotny na czas nieobecności w pracy.

Pytanie tylko, co będzie, jak któraś z kart się zawieruszy? Zawiedzie system i służby nie będą wiedzieć, gdzie powinni być obywatele kierowani na kwarantannę. A ci już po 14 dniach izolacji nie będą mogli otrzymać potwierdzenia, że rzeczywiście ją odbyli?

Na odpowiedzi na te pytania najwyraźniej musimy jeszcze poczekać. Miejmy nadzieje, że ewentualnych problemów z tym związanych będzie jak najmniej. W całej tej sytuacji opisanej przez pana Mariusza pocieszające jest jedno.

- Od dwóch dni policja sprawdza, czy jestem w domu. Podjeżdżają pod dom i muszę się pokazać, pomachać. Tyle dobrego, że jednak wiedzą, że powinienem być na kwarantannie - mówi Mariusz.

