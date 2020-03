Kwarantanna. Premier: do 30 tys. zł kary oraz mechanizmy śledzenia

- To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie i życie, więc musimy to traktować bardzo poważnie. Myślenie, że "mnie to nie dotyczy" jest nam obce. Nie jest właściwe, a może być niebezpieczne - dodał.

- Puste ulice to zwykle smutny widok, ale dziś mnie ucieszył, bo to oznacza, że Polacy poważnie podchodzą do izolacji i zachowania dystansu. Musimy zmniejszać zakres zakażeń, a jednocześnie dostosować społeczeństwo do skutków pandemii. Musimy też przyzwyczajać się do nowej sytuacji, bo jest poważna - podkreślił premier.