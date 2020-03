Koronawirus. Polsce trudniej będzie pozyskać środki zabezpieczające? Nie podpisaliśmy ważnego porozumienia

Do unijnego przetargu na środki zabezpieczające oczy, ręce i drogi oddechowe zgłosiło się 20 krajów. Nie ma wśród nich Polski, bo nasz kraj nie przystąpił do mechanizmu wspólnych przetargów. Minister zapewnia, że to kwestia czasu.

