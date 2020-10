maseczki oprac. KRO 58 minut temu

Koronawirus. PPOZ nie wystawi zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczek

Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia nie zapewnią zwolnienia z obowiązku noszenia maseczek. "Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust" - ocenia PPOZ w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Podziel się Dodaj komentarz