Koronawirus w kopalniach. Wydobycie będzie wznawiane stopniowo

Przypomnijmy, że łącznie zakażonych koronawiusem jest ponad 2,3 tys. górników z kilkunastu kopalń. Liczba ta nie uwzględnia najnowszych przypadków z kopalni Bobrek. Pięć kopalni wstrzymało wcześniej wydobycie węgla. Powoli przygotowują się do wznowienia wydobycia, ale ma to być proces stopniowy i rozłożony w czasie – informuje PAP.

Morawiecki: od poniedziałku, wtorku będzie można wracać do pracy w kopalniach. Śląska nikt nie będzie zamykał

Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) ogniskiem zakażeń jest kopalnia Pniówek w Pawłowicach, gdzie – do poniedziałku rano - potwierdzono 523 przypadki zarażenia koronawirusem. W innych kopalniach JSW również stwierdzono pozytywne przypadki: u 14 osób z kopalni Zofiówka, 4 z kopalni Jastrzębie-Bzie oraz po jedne z kopalń Budryk i Boryni. Łącznie w spółce jest 543 zakażonych.

- W miarę jak będzie rosnąć liczba pracowników, u których badania na obecność koronawirusa dwukrotnie dały wynik negatywny, możliwe będzie dochodzenie do pełnych zdolności produkcyjnych kopalni - powiedział PAP rzecznik JSW Sławomir Starzyński. Nie sprecyzował, ile czasu może zająć dojście do pełnego wydobycia. Pozostałe spółki również nie określają terminów, ale zapowiadają, że będzie to następowało stopniowo.