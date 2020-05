Koronawirus w Polsce. Deweloperzy łagodzą politykę, walczą o klientów

Chociaż wyniki rynku deweloperskiego za pierwszy kwartał nie sugerują kryzysu, to jednak na niego znacznie wpłynęły sprzedaże w styczniu i lutym. Już w marcu czuć było skutki kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Dlatego też deweloperzy są gotowi luzować własną politykę sprzedaży, by zachęcać do zakupów.

Podziel się Dodaj komentarz