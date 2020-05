Koronawirus w Polsce. Z powodu pandemii klienci chcą odstąpić od umowy na lokal

- W przeważającej większości były to umowy rezerwacyjne. Umowy deweloperskie w tym zestawieniu to mniej niż 10 proc. Ruch był najbardziej widoczny w kwietniu - tłumaczy radca prawny Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD, cytowany przez "Rz".

Co zatem pozostaje klientowi? Ekspert wskazuje na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków zawartą w art. 357(1) Kodeksu cywilnego. Jednak by z niej skorzystać, nabywca musiałby jednocześnie skierować sprawę do sądu oraz wykazać, że spełnione zostały szczególne przesłanki. W ocenie mec. Zimińskiego jest to "prawnie skomplikowane, kosztowne i czasochłonne".