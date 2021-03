Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia apeluje o wstrzymanie planowych zabiegów

Nina 49 min. temu zgłoś do moderacji 43 0 Odpowiedz

Przecież to zwykła segregacja sanitarna .............. to zwykła eutanazja ........... to zwykłe morderstwo dokonywane na Polakach . Coś sie kolesiowi pomieszało ........... bo jeśli nie toż to zwykłe morderstwa na zlecenie.