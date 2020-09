Koronawirus w Polsce. Takiego dnia jeszcze nie było. Nie chodzi tylko o ogólny wynik

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

W sumie od początku września pojawiło się w Polsce 17 tys. przypadków. W takim tempie do końca miesiąca będzie ich 24,5 tys. I znów. Takiego miesiąca od czasu początku epidemii w Polsce jeszcze nie było. Sierpień, dotychczas rekordowy, przyniósł 21,6 tys. infekcji. Pozostałe miesiące było to 10-11 tys.

- Wyniki nie będą spadać od jutra, nie powinniśmy na to liczyć - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - To naturalna konsekwencja powrotu do względnej normalności. Coraz częściej wychodzimy z domu, coraz częściej kontaktujemy się z innymi osobami. Pamiętajmy, by przy tych kontaktach stosować się do podstawowych zasad. Należy trzymać dystans, należy ubierać maseczkę - dodaje. - Z tymi wynikami trzeba się liczyć - mówi.