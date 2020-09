Trzech z pierwszej linii koronawirusowego frontu. Ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki 2020

1. Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, Łukasz Szumowski - panowie gospodarczego życia i śmierci polskich przedsiębiorców. Uzasadnienie: Pandemia koronawirusa była z pewnością centralnym wydarzeniem tego roku, które zdeterminowało wszystko, co działo się w każdym segmencie gospodarki. Naturalnie, decyzje władz chińskich, a także rządy krajów, które są największymi partnerami handlowymi Polski znacząco wpłynęły na kondycję naszej gospodarki. Jak jednak pokazuje przykład Szwecji, która wyłamała się z konwencji lockdownu, decyzje krajowe miały znaczne przełożenie na PKB.W Polsce to decyzje i rekomendacje ministra zdrowia spowodowały wprowadzenie lockdownu w pierwszych miesiącach pandemii. Jego decyzje przesądza także o losie polskiej gospodarki w kolejnych miesiącach.Łukasz Szumowski był przez kilka miesięcy najważniejszym człowiekiem w Polsce, a współpracował blisko z ówczesnym szefem NFZ Adamem Niedzielskim - który dziś jest ministrem zdrowia - a także Jarosławem Pinkasem z GIS. Uznaliśmy zgodnie, że ze względu na ich funkcję w polityce zdrowotnej, a także rotacje na stanowisku ministra zdrowia, nie sposób rozdzielić tych trzech osób.Ta trójka była i nadal pozostaje panami biznesowego życia i śmierci większości polskich przedsiębiorców. Każde ich działanie - od wprowadzania ograniczeń, do mniej lub bardziej trafnego kupowania maseczek, respiratorów, czy w przyszłości szczepionek - przekłada się na miliardy złotych polskiego PKB.