Koronawirus. Zapadły ważne decyzje, wracają godziny dla seniorów

- Dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachorowań była malejąca - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, strategiczne założenia na najbliższe tygodnie to ograniczenie liczby zgonów i zapewnienie bezpieczeństwa seniorom.

- Kolejnym celem jest utrzymanie gospodarki na normalnych obrotach, przy wprowadzaniu obostrzeń. Najbardziej wrażliwe branże nadal będą miały nałożone ograniczenia, ale strategia zakłada, by nie doprowadzić do zamknięcia gospodarki, jak miało to miejsce w marcu - dodał.