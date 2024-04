Kosiniak-Kamysz o Zielonym Ładzie: "ta sprawa jest załatwiona. Pokonaliśmy Wojciechowskiego"

Na przedwyborczej konwencji Trzeciej Drogi w Płocku Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że obecny rząd w kwestii rolnictwa ma do załatwienia sprawy m.in. na szczeblu Unii Europejskiej. Wymienił przy tym: odłogowanie, zużycie nawozów, pokrywy na zimę i kontroli małych gospodarstw. To elementy proekologicznego programu UE znanego jako Europejski Zielony Ład.

Lider PSL uderza w komisarza Prawa i Sprawiedliwości

Przypomniał w ten sposób, że założenia Zielonego Ładu powstały w czasie, gdy sprawami rolnictwa w KE zajmował się Janusz Wojciechowski. To polityk Prawa i Sprawiedliwości, zresztą ta partia skierowała go na stanowisko unijnego komisarza. I chociaż lider formacji Jarosław Kaczyński nawoływał, by Wojciechowski zrezygnował, to ten jednak nie zamierza tego uczynić.