Krach gospodarki Izraela po wybuchu wojny. Skurczyła się o jedną piątą

O sprawie pisze Bloomberg, który powołuje się na wstępne dane izraelskiego urzędu statystycznego. Wynika z nich, że PKB kraju skurczyło się o 19,4 proc. w ujęciu rocznym w ostatnim kwartale 2023 r. Był to spadek znacznie większy od oczekiwań, gdyż mediana szacunków analityków agencji przewidywała spadek o 10,5 proc.

Szekel, izraelska waluta, nieznacznie osłabł na te doniesienia i przed godziną 17 był na poziomie 3,63 dolara. To pierwszy jego spadek od czterech dni.

Wojna z Hamasem oddziałuje na gospodarkę

Bloomberg podkreśla, że dane te ujawniają wyraźny wpływ wojny z Hamasem na gospodarkę Izraela. Na załamanie się wpływ miało m.in. powołanie rezerwistów (co doprowadziło do uszczplenia o ok. 8 proc. siły roboczej), ograniczenie działalności niektórych sektorów porównywalne z pandemią koronawirusa, a także produkcji i konsumpcji.