Rezerwiści zostaną wezwani na ćwiczenia. Oto kto może się tego spodziewać

Ile dni trwają ćwiczenia wojskowe rezerwistów?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Ćwiczenia wojskowe mogą bowiem być: jednodniowe, krótkotrwałe (czyli trwające nieprzerwanie do 30 dni), długotrwałe (trwające nieprzerwanie do 90 dni) lub rotacyjne, co oznacza, że będą trwać łącznie do 30 dni i będą odbywane z przerwami w określonych dniach.