Kraków reaguje na reklamę American Airlines. Linie zachęcały, by przyjeżdżać na wódkę

American Airlines otworzy w przyszłym roku nowe połączenie do Krakowa. Oprócz niego, będą też nowe trasy do Budapesztu, Pragi, Casablanki i Tel Awiwu.

W reklamie, zachęcającej do lotów, linie podają powód, dla którego warto wybrać się do każdego z tych miast. I tak na przykład w przypadku Budapesztu jest to rejs statkiem po Dunaju, a Tel Awiw przedstawiany jest jako dobre miejsce do pójścia na plażę.