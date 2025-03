Kryzys w polskim hutnictwie. Piszą list do premiera Tuska

Przedstawiciele polskiej branży hutniczej wystosowali list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym apelują o zmianę kryteriów zamówień publicznych i większą ochronę unijnych producentów stali. Sygnatariusze, w tym m.in. Ferrum, Alchemia, Stalprofil i Izostal, podkreślają, że obecne przepisy pozwalają na masowy import stali spoza UE, co prowadzi do upadku polskich zakładów i wzrostu bezrobocia - informuje portal wnp.pl.