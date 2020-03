Kwarantanna domowa. To nie żarty. Lepiej zostać w domu, bo grożą kary

- Oprócz tak zwanej ścisłej kwarantanny, narzuconej przez inspekcję sanitarną, promujemy coś, co się nazywa samoobserwacją w domu. Jest to pół-kwarantanna. Osoba zdrowa zostaje w domu. A po to w nim zostaje, żeby zmniejszyć nasilenie kontaktów z osobami z zewnątrz, bo może zachorować - tłumaczy dr Grzesiowski.

Czy ktoś sprawdza osoby poddane kwarantannie domowej? Odpowiedź brzmi: nie. Byłoby trudne, by każdy przypadek był sprawdzany, tym bardziej, że z założenia są to osoby całkowicie zdrowe. Jednak jeśli ktoś poinformuje odpowiednie służby, że dana osoba, która jest objęta taką kwarantanną, nie stosuje się do wytycznych sanepidu, wtedy konsekwencje mogą być bardzo bolesne.

- To nie są żarty. Jeśli ktoś celowo zechciałby nie stosować się do wytycznych, to grozi mu kara grzywny, którą można nakładać wielokrotnie, aż do wykonania obowiązku, a w skrajnych przypadkach grozi nawet kara więzienia. Bawić się w przepychanki administracyjne to my możemy z antyszczepionkowcami. W przypadku koronawirusa sankcje będą surowe i natychmiastowe. Dlatego przestrzegam, by nie łamać zasad - dodaje.