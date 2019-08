Latarnie w Poznaniu świecą nawet w dzień. Coś się zepsuło w systemie komputerowym

- To rzeczywiście bardzo poważna awaria, uszkodzeniu uległo około 80 procent urządzeń sterujących, czyli tak naprawdę oświetlenie nie działa prawidłowo na obszarze całego miasta - powiedział w rozmowie z RMF FM Tomasz Libich z ZDM w Poznaniu.

Nie wiadomo jednak, jak dokładnie doszło do awarii - czy była to usterka techniczna, czy też skutek włamania do systemu operacyjnego.