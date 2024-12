Lawina wniosków. Przedsiębiorcy ruszyli po wakacje składkowe. Kiedy decyzja?

Kompletny nonsens. Ewentualnej pomocy potrzebują w rzeczywistości nieliczni. I to powinno być zrobione indywidualnie. Przecież to jest 1600 zł. Firma, którą ratuje 1600 zł na rok powinna pomyśleć o zmianie działalności. W rzeczywistości skorzystają na tym głównie nie mający żadnych problemów a reszta podatników wybuli 4 mld. Bo nie dość, że kasa nie zostanie pobrana to jeszcze budżet zrefunduje te składki. A budżet to ja, ty, my. Mam firmę ale jestem przeciwny temu rozwiązaniu. Jeżeli już, to umożliwić rezygnację ze składek w jednym miesiącu ale pod żadnym pozorem tego nie refundować.