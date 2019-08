Likwidacja gimnazjów zmieni życie uczniów w piekło. Lekcje będą trwać do wieczora

Małgorzata proponuje lekcje w szkole do obiadu, "ile się załapie, a resztę online i to na stojąco, żeby uczniowie nie siedzieli do późna". "A nie moglibyśmy przez 7 dni? 24 godziny na dobę?" - sugeruje z przekąsem inny nauczyciel.

Kolejny pisze na grupie "Ja, nauczyciel": "Dodajmy jeszcze tym dyrektorom kolejny podwójny rocznik, wsadźmy dziewiątą klasę, przecież siódma i ósma to mało. Zabierzmy jeszcze sale (szkoła na 500 uczniów mieści przecież spokojnie 1200). Plan, jasne, da się ułożyć na rano: po 2 klasy w jednej sali, po 5 klas na sali gimnastycznej na raz, może się wciśnie. Cudowne rady Sobiesława Zasady. Zrób coś, dyrektorze, 7 dni w tygodniu do 13.00 fantastycznie!".

Z kolei z grupy "My, nauczyciele" dowiadujemy się, że np. w lubelskim IX LO zajęcia kończyć się będą o 18.40. Inny sposób znalazło tamtejsze IV LO, które wynajęło dodatkowe sale. Połowa z dziesięciu pierwszych klas będzie chodziła na część zajęć do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 19. Tylko dlatego będą kończyć o godzinie 17. Bez dodatkowych sal uczniowie mogliby nie wyjść ze szkoły przed 20.

Artur Sierawski z koalicji "Nie dla chaosu w szkole", mimo braku planów w większości szkół, również wie już, że lekko nie będzie. - Lekcje będą odbywać się do późna. Wystarczy sprawdzić zeszłoroczne plany, gdzie zajęcia trwały co najmniej do 16 z minutami. To co będzie teraz, skoro w większości szkół przyszło do pierwszych klas przyszło dwa razy więcej uczniów niż zwykle? - pyta retorycznie.