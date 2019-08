Strajk nauczycieli zmienia formę. Możliwa rotacja między województwami

Jak mówi w rozmowie z money.pl prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, na razie nie ma mowy o referendum strajkowym, a tym bardziej o jego dacie. - O referendum piszą gazety, my prowadzimy sondaż. To w nim nauczyciele będą opowiadać się za konkretną formą dalszego protestu. Może się tak zdarzyć, że będą chcieli przeprowadzenia kolejnego referendum - podkreśla.

Jak ustaliło money.pl u osób zbliżonych do oświatowych związków zawodowych, pomysł na wrześniowy strajk jest taki, by było mniej o pieniądzach, a więcej o roli nauczyciela i jego ciężkiej pracy oraz potrzebie zmian w systemie oświaty. Być może temat podwyżek w ogóle nie będzie poruszany.

Co więcej, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, który zakłada strajk rotacyjny i to z podziałem na województwa. Oznaczałoby to, że strajk prowadzony byłby we wszystkich szkołach w danym województwie przez określony czas, na przykład tydzień. Po tym nauczyciele wracaliby do normalnej pracy, a do strajku przystępowaliby belfrzy z kolejnego województwa.