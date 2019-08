Nauczyciele przed decyzją o strajku. Poprzedni mocno odbił się na ich finansach

- Jeśli chodzi o mnie, to tak, jestem za powrotem do strajku. Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest partią polityczną, gdzie decyzję podejmuje prezes tej partii, a kierownictwo związku to jest 80 osób, więc decyzje zapadają kolegialnie po głębokiej analizie tego, co dzieje się w środowisku - mówił w czerwcu w programie "Money. To się liczy" Sławomir Broniarz, prezes ZNP.