Lista zmian od listopada 2024 roku. To odczują Polacy

Listopad 2024 r. przynosi kilka istotnych zmian w prawie, które będą miały wpływ na miliony Polaków. Jedną z nich są tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców . Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, którzy spełnią określone kryteria, będą mogli skorzystać z miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS, co może przynieść oszczędność rzędu 1600 zł.

Skorzystać z tej ulgi mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki. Przede wszystkim muszą być wpisani do rejestru CEIDG i prowadzić działalność rozliczaną na zasadach ogólnych, ryczałtu lub karty podatkowej. Dodatkowo mogą zgłosić do ubezpieczeń maksymalnie dziewięć osób, nie licząc osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek społecznych przedsiębiorcy, co oznacza, że składki za pracowników nadal muszą być opłacane.