Lockdown w kolejnym województwie, trzy na liście alarmowej

A więc wszystko jasne. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił w piątek najnowsze, krótkoterminowe plany wprowadzania obostrzeń. Zamknięte galerie handlowe, teatry, muzea, hotele oraz obiekty sportowe pozostaną w województwie warmińsko-mazurskim przez dodatkowy tydzień. Z lockdownem mieszkańcy tego regionu będą żyć przynajmniej do 20 marca. O ile oczywiście nie dojdzie do kolejnego przedłużenia obostrzeń.

Jedna nowość? Nauczanie stacjonarne zostaje zastąpione przez nauczanie hybrydowe w klasach I - III. Dzieci będą uczęszczać do szkół w grupach i na zmianę.

Obostrzenia od 13 marca (czyli od przyszłej soboty) pojawiają się również w województwie pomorskim. I tutaj będą identyczne zasady: zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych i dla określonych w przepisach podróży służbowych), ograniczona działalność galerii handlowych tylko do aptek, sklepów spożywczych i punktów usługowych oraz zamknięte kina, teatry, muzea, galerie sztuki i kasyna.

Takie ograniczenia są zaplanowane w tej chwili na czas od 13 do 20 marca. Co tydzień jednak rząd będzie decydował o ewentualnych przesunięciach.

Do dwóch zamkniętych województw trafić ma 15 mln maseczek. Każdy z mieszkańców dostanie cztery maseczki za darmo.

Warto też dodać, że trzy województwa są w tej chwili na liście alarmowej. To województwa: mazowieckie, lubuskie oraz kujawsko-pomorskie. To trójka regionów z wysokim wskaźnikiem zakażeń w kraju. I jednocześnie to trzy województwa, których liczby dotyczące zakażeń są niemal dwa razy wyższe niż wynosi średnia krajowa.