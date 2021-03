Inflacja w górę. NBP rewiduje prognozy na najbliższe lata

Naturalny mechanizm

Jego zdaniem jest to naturalne zjawisko. - Dopóki średnie czy minimalne wynagrodzenie rośnie szybciej od cen, to nie możemy mówić o zaburzeniu mechanizmu rynkowego. Gdyby ceny zaczęły nagle rosnąć o 15-20 proc., to mogłoby to wpłynąć na zmianę zachowań konsumentów - twierdzi.

Co zdrożeje? Dominują dwie kategorie

Jedno jest pewne. Wzrost cen nie pozostanie całkowicie bez wpływu na portfele Polaków. Odczujemy to przede wszystkim w dwóch kategoriach. Zresztą część widzimy już od jakiegoś czasu i zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić.

- Po pierwsze, to ceny surowców na świecie. Te idą w górę i przekłada się to również na Polskę, choćby na stacjach paliw – mówi kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Drugi element to transformacja energetyczna Polski. Rosną ceny uprawnień do emisji CO2, przez co ceny prądu również są coraz wyższe.