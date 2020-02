Łódź. Zarząd Lokali Miejskich ogłasza nietypowy konkurs "Najem za Remont"

20 lokali komunalnych trafi do konkursu "Najem za Remont". Władze miasta Łodzi chcą przekazać je osobom, którym przysługuje prawo do mieszkania komunalnego i które będą w stanie same je wyremontować. Konkurs ma częściowo rozlokować kolejkę oczekujących na lokale komunalne.

