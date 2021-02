Luka VAT załatana tylko teoretycznie? Kaleta broni rządu

Do materiału odniósł się na swoim Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Napisał, że twórcy najnowszego wydania "Superwizjera" w TVN24 "podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy".

Morawiecki podkreślił, że jego rząd od 2015 roku zmniejszył lukę VAT o około połowę. "To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa. Tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT o 46,7 proc., z CIT o 54,7 proc." - dodał.

"Ktoś powie, że to tylko liczby. Otóż wcale nie. To są realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach. Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15,5 do ponad 29 mld) - te działania po prostu nie mogłyby zostać zrealizowane" - podkreślił Morawiecki.