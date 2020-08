Łukasz Szumowski odchodzi z ministerstwa zdrowia. Polityk podał się do dymisji

Konferencja prasowa zwołana we wtorek rozpoczęła się od zapowiedzi strategii na jesień do walki z SARS-CoV-2 i wirusem grypy. Informacja o dymisji padła tuż po jej ogłoszeniu.

- Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia - ogłosił Łukasz Szumowski. - Jednocześnie pragnę uprzedzić wszystkich obecnych tutaj dziennikarzy, zanim zadadzą pytania: pozostaję posłem. Nadal będę pełnić funkcje publiczne. Pragnę również wrócić do wyuczonego zawodu - dodał szef resortu zdrowia.

Szumowski poinformował, że rozmowy o jego odejściu trwały w rządzie od wielu miesięcy. Wspomniał też o umowie dżentelmeńskiej między nim a premierem Mateuszem Morawieckim, która zobowiązała Szumowskiego do dokończenia "kilku spraw ważnych dla Polski".

Jednocześnie zapewnił, że nikt na nim nie wymusił decyzji o odejściu. Szumowski chciał odejść z rządu już na początku tego roku. Wcześniejszą dymisję ministra powstrzymał jednak wybuch pandemii koronawirusa. Szumowski wyjaśnił, że to przez zagrożenie epidemiczne pozostał na stanowisku "dopóki to będzie konieczne".

- Jestem posłem, będę nadal posłem. Będę pełnić obowiązki parlamentarzysty. Ale wracam do zawodu. Będę pracował w klinice, jako szef Instytutu [Kardiologii w Warszawie-Aninie - red.]. Wracam do pracy jako lekarz. To jest rzecz, którą zawsze kochałem - tłumaczył swoją decyzję Łukasz Szumowski. Nie chciał zdradzić, kto zostanie jego następcą.