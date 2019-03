Łukoil definitywnie znika z polskiego rynku. Stacje czeka rebranding na Amic Energy

Marka Łukoil skupia w Polsce sieć 115 stacji paliw. Od kilku miesięcy przechodzą one widoczny rebranding i są gruntownie modernizowane. Cały proces zostanie zakończony do 1 czerwca i od tego czasu wszystkie stacje będą funkcjonowały pod nazwą AMIC Energy.

Amic Energy to nowoczesna marka, która na co dzień wykorzystuje nowe technologie we wszystkich obszarach swojej działalności. Przekłada się to na kształt i funkcjonowanie stacji, a przede wszystkim na spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów.