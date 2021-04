"Mafia fakturowa" zatrzymana. Prokuratura: fałszerstwa na 160 mln zł

Zobacz także: Najniższa krajowa 3300 zł w 2022 roku? Ekspertka: To zabójcze dla wielu firm

Jak podała Jurkiewicz, w trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib ich spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji, ok. kilkaset segregatorów.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono należące do podejrzanych mienie o wartości ok. 4 mln zł. Są to działki, mieszkania oraz samochody. Podczas ostatnich działań został zabezpieczony także sterylizator, łóżko pielęgnacyjne i masażer. Sprzęt ten na podstawie znowelizowanych przepisów został przez prokuraturę przekazany szpitalom w Szczecinie walczącym z epidemią koronawirusa.