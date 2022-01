Mały ZUS dla 327 tys. przedsiębiorców. Czas, by skorzystać z ulgi, ograniczony

Przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł, mogą płacić niższy ZUS. Do tak zwanego Małego ZUS-u zgłosiło się już 327 tys. firm. Aby jeszcze w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania trzeba zgłosić to w ZUS nie później jak do 31 stycznia.