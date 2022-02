Mały ZUS Plus 2022 - kto skorzysta? Do kiedy złożyć wniosek?

Mały ZUS Plus to zachęta finansowa dla drobnych przedsiębiorców, którzy dzięki temu rozwiązaniu mogą zaoszczędzić do kilkuset złotych miesięcznie. Z niższej stawki na ubezpieczenia społeczne korzysta ponad 320 tys. firm. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by zyskać, i do kiedy masz czas na złożenie wniosku.