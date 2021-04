Marian Banaś kontra PiS. Jeszcze będzie gorąco. Kalendarium jest jasne

Kazimierzowa 31 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

I co z tego? Polska PiS doszła już do takiego momentu, gdy wszystko (prócz tego NIK przez woltę Banasia, oraz części tylko mediów) jest PiS. Można ogłaszać dowolne raporty NIK, ale nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość. . . . . . RAZ - nie ma komu ukarać, aresztować, osądzić, bo na wszyskim ma łapę PiS: policja, prokuratura, sądy pod kontrolą, Trybunał Przyłębskiej dawniej Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, CBA, CBŚ, ABW, skarbówka... Wszyscy obsadzeni swoimi, opłacanymi suto, nie ruszą swoich. . . . . . . DWA - połowa społeczeństwa o niczym się nie dowie, bo tkwią w informacyjnej bańce PiS (TVPis, portale internetowe, Polsat spacyfikowany, stacje radiowe, prasa lokalna - w rękach PiS, opłacane z podatków lub reklam państwowych spółek). . . . . . . TRZY - PiS tak dobiera kadry, by na każdego swojego coś mieć, albo na jego rodzinę. Nie ma tam uczciwych, tylko umoczeni, mniej lub bardziej, a wraz z upływającymi latami we władzy coraz bardziej. Jest pełne przyzwolenie na korupcję po to właśnie by byli umoczeni i nikt nie ośmielił się wyłamać, bo jak się wyłamie to mu służby o 6 rano wpadną do syna, żony, córki albo po niego samego. . . . . . . Mamy z każdym miesiącem coraz bliżej do takiej Rosji czy Białorusi, a obywateli gotuje się powoli, jak żabę. Policja robi się powoli brutalniejsza, i przyzwyczajamy się... Władza coraz więcej zagarnia i przyzwyczajamy się... dawniej minister leciał za drogi zegarek, a dziś już dziesiątki nieruchomości czy dziesiątki-setki milionów dotacji dla rodziny nie robią wrażenia.