MEN nie godzi się na naukę zdalną. Broniarz: "rząd myśli o pieniądzach zamiast o zdrowiu dzieci"

W czwartek władze Zakopanego poinformowały, że uczniowie nie wrócą 1 września do tamtejszych szkół. Nauka zdalna została tam zaplanowana przynajmniej do 28 września.

Ministerstwo o takiej decyzji nie chce słyszeć i zwraca uwagę, że podjęta została bez konsultacji z sanepidem. A to niedopuszczalne. Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Dariusz Piontkowski zapowiedział, że w razie dalszej niesubordynacji samorządu do akcji może wkroczyć wojewoda.

Co na to ZNP? - Od samego początku stoimy na stanowisku, że dyrektorzy szkół w porozumieniu z organem prowadzącym mogą zdecydować o wprowadzeniu nauki zdalnej - mówi money.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Powrót do szkoły. Ekspert ostrzega przed koronawirusem. "To jest jak z wejściem na lód"

Nasz rozmówca nie kryje złości. - To powinno być obowiązkowe, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli - mówi.

"Imperatywem są pieniądze"

- Nie chcą się zgodzić na naukę zdalną, bo gdyby takich samorządów pojawiło się więcej, to trzeba by było wypłacać zasiłki opiekuńcze. A to oznacza wysokie koszty dla budżetu - zwraca uwagę Sławomir Broniarz.