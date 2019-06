Michał Dworczyk wchodzi do rządu. Będzie ministrem bez teki

W podobnej roli co Dworczyk ma występować Michał Woś, który do rządu wszedł w miejsce Beaty Kempy i ma zająć się pomocą humanitarną.

Wracając jednak do Michała Dworczyka. To były wiceminister obrony narodowej, który w grudniu 2017 roku odszedł z resortu, by zająć stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.