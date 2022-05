Mięsożercy i roślinożercy płacą i płaczą. Drożyzna drenuje portfele

Niedzielny schabowy z mizerią i ziemniaczkami

Na pierwszy ogień weźmy przykładowy niedzielny obiad – schabowego, młode ziemniaczki i mizerię. W wersji mięsnej według klasycznych przepisów do przygotowania czterech kotletów potrzebne jest 400 gramów schabu. W popularnych sieciach marketów średnia za kilogram to około 25 zł.

Czyli w tym wypadku za sam schab wieprzowy musimy zapłacić około 10 zł (mówimy tu o czterech uśrednionych kotletach). Przyjmijmy, że do przygotowania mizerii dla czterech osób potrzebne jest około 0,5 kg ogórków. Za kilogram tego warzywa w markecie musimy zapłacić około 8-9 zł. Czyli w przypadku obiadu dla czterech osób ich koszt to 4 zł.

Do tego musimy dodać śmietanę, za którą zapłacimy około 2 zł. Czyli w tym wypadku, nie biorąc pod uwagę ceny przypraw czy oleju, które wykorzystamy do przyrządzenia obiadu, koszt niedzielnego schabowego z ziemniakami i mizerią to ok. 16 zł. Jeżeli zdecydujemy się na inne mięso, np. wołowinę, to za kilogram musimy zapłacić od 70 do nawet 119 zł.