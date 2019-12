Mieszkania buduje się jak za Gierka. Ponad 230 tysięcy w 2019 roku

Od stycznia do końca listopada rozpoczęto budowę 221,4 tys. mieszkań - wynika z najnowszych danych GUS. W całym roku może to być około 230-240 tysięcy lokali.

Od kilku miesięcy firmy budujące mieszkania oddają do użytkowania coraz więcej lokali. We wrześniu było to 13,3 tys. lokali, a przez 11 miesięcy bieżącego roku 116,3 tys. nieruchomości, czyli o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

- Cieszy to nie tylko osoby, które odbierają klucze do pachnących nowością mieszkań. Zadowoleni mogą być też akcjonariusze. Powód jest prosty. Im więcej mieszkań oddawanych jest do użytkowania, tym wyższe kwoty deweloperzy mogą w księgach rachunkowych zaliczyć do przychodów, co powinno przekładać się na lepsze wyniki finansowe tych firm - podkreśla Turek.