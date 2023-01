Millenialsi na straconej pozycji. Zakup pierwszego domu nigdy nie był tak trudny

Młodzi na straconej pozycji

Potwierdzają to zresztą dane napływające z amerykańskiego rynku. Z analizy National Association of Realtors wynika, że od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. mediana nabywcy domu wynosiła 36 lat. To najwyższy wynik od 1981 r. (wtedy mediana wynosiła 29 lat), czyli od momentu, jak zaczęto badać wiek kupujących.